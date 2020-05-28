Kayseri'de ibadete açılacak camilerde hummalı çalışma
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Kayseri'de ibadete açılacak camilerde hummalı çalışma

Kayseri'de ibadete açılacak camilerde hummalı çalışma Kayseri'de yarın ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor Kayseri'de yarın ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

28.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

Kayseri'de ibadete açılacak camilerde hummalı çalışma

Kayseri'de yarın ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de yarın ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu tarafa kapalı olan camiler, yarın ibadete açılıyor. Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan 72 camide de hummalı bir çalışma devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından oluşturulan hijyen ekipleri, camileri temizliyor, halılarını yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan, "Talas Belediyesi olarak insan sağlığına çok önem verdiğimiz için salgın çıkmadan öncede camilerle ilgili bir programımız vardı. Bir ekibimiz Talas genelinde bulunan toplamda 72 tane camiyi sırasıyla dezenfeksiyon ediyordu. Özellikle bayram, Cuma ve teravih namazlarında da camiler oldukça kalabalık oluyor. Buralarda mikroorganizmaların ve küf mantarlarının üremesi açısından da tedbirli olmamız gerekiyordu. Onu için Mustafa Yalçın başkanımızın talimatıyla daha okullar açılmadan Eylül ayından itibaren camileri sırasıyla rutin bir program çerçevesinde dezenfeksiyon işlemi yapıyorduk. Bu salgın hastalığın çıktığı 11 Mart'tan sonra özellikle camilerle ilgili tedbirleri daha da artırdık. Cemaatle namaz kılınması yasaklanana kadar da camileri sürekli dezenfeksiyon ettik. Burada dokunulan bütün alanları tamamen antiseptik ve anti bakteriyel ilaçlar ile dezenfeksiyon işlemlerini yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bağırgan, "Şuanda da devletimizin salgınla ettiği başarılı mücadelenin ardından salgın hastalıkta azalma görüldüğü için camilerin açılmasına karar verildi. Öğle ve ikindi namazları camilerimizde kılınabilecek. Bizde hemen başkanlığımızın talimatı ile Talas ilçesi sınırları içerisinde bulunan 72 camide dezenfeksiyon işlemlerimizi başlattık. Süratle bu işlemlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kayseri'de ibadete açılacak camilerde hummalı çalışma

Kaynak: İHA

Manşet

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