Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 20 yaş altı personel yasaktan muaf tutulacak Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 1 Ocak 2000 tarihli doğumluların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.

Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 1 Ocak 2000 tarihli doğumluların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan itibaren huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş hasta bakıcı ve sağlık personelinin sokağa çıkma sınırlandırmasına ilişkin olarak istisna kapsamında olduğu belirtildi. Kaynak: AA