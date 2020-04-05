Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 20 yaş altı personel yasaktan muaf tutulacak
Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 1 Ocak 2000 tarihli doğumluların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.
05.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:08
Kayseri'de huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 1 Ocak 2000 tarihli doğumluların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan itibaren huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş hasta bakıcı ve sağlık personelinin sokağa çıkma sınırlandırmasına ilişkin olarak istisna kapsamında olduğu belirtildi.
Kaynak: AA