Kayseri'de huzurevi sakinlerine video konferansla bayram kutlaması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemi ile bağlanarak huzurevindeki vatandaşların bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, video konferans yöntemi ile bağlanarak huzurevindeki vatandaşların bayramını kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün başladığı andan itibaren huzurevinde kalan yaşlıların süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uygulandı.

Girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlar da süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdi.

Aylardır ziyaretçileri ile görüşemeyen yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etmek için video konferans ile bağlanan Başkan Büyükkılıç, huzurevinde kalanların toplumun bereket vesile olduğunu vurguladı.

Huzurevi sakinlerinin koronavirüs tedbirlerinden en çok etkilenenler arasında olduğunu anımsatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2,5 aydır sizler için ziyaretçilere müsaade etmiyoruz. Bu, sizi sevdiğimizden, sizi korumak istediğimizden, sizi gözümüzden dahi sakındığımızdan kaynaklanıyor. Sizlerin sabretmesiyle bizlerin de dikkat etmesiyle huzurevinde böyle bir sıkıntı oluşmadı. Bu da bizleri sevindiriyor."

Huzurevinde kalan yaşlılarla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Büyükkılıç, aylardır özveriyle çalışan huzurevi görevlilerine ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu'na da teşekkür etti.

Kaynak: AA