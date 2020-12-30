Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan sanıklar A.S, M.S, Ö.S, M.S. ve A.S, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, iki taraf arasında yaşanan kazanın ardından diğer otomobilden kendilerine ateş edildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine kendilerini koruma amaçlı etrafa rastgele ateş ettiklerini iddia eden sanıklar, kimseyi öldürme kastlarının olmadığını savunarak tahliye ve beraatlerini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktul Harun S'nin ağabeyi A.S. ise sanıklardan Ö.S'nin bilerek seyir halindeki otomobillerine çarptığını, ardından kardeşinin sırtına basarak kafasına ateş ettiğini anlattı.

Kaza sonrası aracın alev aldığını ve kardeşinin cesedini yanmaması için kenara çektiğini anlatan A.S, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, M.S, Ö.S, M.S. ve A.S. ile 28 Eylül'de, Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan Harun S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı.

Husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobil tarafından yolu kesilen ve çarpılarak aracı durdurulan Harun S, yakınları tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

İki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya