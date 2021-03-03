Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu

KAYSERİ'de, hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demirciler Sitesinde İbrahim A.'ya ait içinde eski lastikler ve makine parçalarının bulunduğu hurdalıkta çıktı. Kaynak yapımı sırasında kıvılcımdan çıkan yangın, tüm hurdalığı sardı. Yağlı makine parçaları, hurda lastikler de tutuşunca gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürmek için çalışma başlattı. Paniğe neden olan yangın yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ