Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu
03.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:01
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Demirciler Sitesi'nde İ.A'ya ait hurdalıkta kaynak esnasında kıvılcımdan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Eski lastik ve makine parçalanın alev aldığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya