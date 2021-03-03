Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu

03.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:01
Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Demirciler Sitesi'nde İ.A'ya ait hurdalıkta kaynak esnasında kıvılcımdan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski lastik ve makine parçalanın alev aldığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Hakan Akkaya Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:05:29. #1.16#
title