Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

01.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:45
Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

Kayseri'de hayvanseverler sokak kedileri için hurda otomobil lastiklerinden yuva yaptı.

Kayseri'de hayvanseverler sokak kedileri için hurda otomobil lastiklerinden yuva yaptı.

Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen 7'den 70'e hayvanseverler, Kayseri Hayvanları Koruma Derneğinin (KAYHAKDER) temin ettiği otomobil lastiklerinden sokak kedilerine 100'e yakın yuva hazırladı.

Hayvanseverler, lastik yuvaları rengarenk boyayarak üzerlerine pati simgesi çizdi.

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, yaptığı açıklamada, Talas Belediyesinin destekleriyle kediler için ev yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları kışın barınma noktasında zor bir dönem geçiriyor. Bu çerçevede kedi evi projesi geliştirdik." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da geçen yıl kurdukları Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 300'ün üzerinde köpeğin bakımını üstelendiklerini söyledi.

Daha önce de hayvanseverin hayvanlarını rahatlıkla gezdirebilmeleri için pati yolu yaptıklarını anımsatan Yalçın, "Şimdi de birlikte çalıştığımız dernek üyeleri, kedileri barındırmak maksadıyla yuvalar yapmışlar, gördüm çok mutlu oldum. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

İlgili Haberler

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden aileye yeni yuva
Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden aileye yeni yuva
Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:51:29. #1.14#
title