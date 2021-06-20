Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
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Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 2 iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği hurda deposundaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de 2 iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği hurda deposundaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6109 Sokak'ta bulunan hurda deposunda yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurda yüklemede kullanılan vinç ile bir kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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