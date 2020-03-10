Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Kayseri, Suriye, Güncel

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltıKAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

10.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:54
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: DHA

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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

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