Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltıKAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
10.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:54
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA