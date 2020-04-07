Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de Heyeti Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
07.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:39
KAYSERİ'de Heyeti Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, HTŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu B.Z. ve A.E. kaldıkları evde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA