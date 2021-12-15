Kayseri'de hizmete girecek 6 tramvayın alımı için sözleşme imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bozankaya AŞ arasında elektrikli 6 tramvay alımı için sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki imza töreninde, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla kentteki ulaşım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Firmanın yerli ve milli olduğunu dile getiren Büyükkılıç, 26 ay içinde 6 elektrikli tramvayın teslim edileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da Belsin bölgesindeki tramvay hattı çalışması için 5 tramvay vagonu alacağını belirten Büyükkılıç, böylece kentteki 80 tramvaydan 42'sinin yerli ve milli olacağını kaydetti.

Daha sonra Büyükkılıç ile Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, araçların temini için 13 milyon 326 bin avroluk sözleşmeye imza attı.

Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.