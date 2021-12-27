Kayseri'de hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevher Nesibe Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Çalışma başlatan ekipler, zanlıların araçla kaçmaya çalıştığını fark edince kovalamaca sonucu A.U. (32), İ.B. (31), Ş.B. (44) ve İ.G'yi (23) kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerden Ş.B'nin "uyuşturucu kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balkondan düşen genç kız öldü

Balkondan düşen genç kız öldü

 Kayseri'de 7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

Kayseri'de 7. kattan düşen 2 kuzen yaşamını yitirdi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title