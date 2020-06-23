Kayseri'de hırsızlık yapan 35 kişi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 35 şahsı yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 35 şahsı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 13'ü iş yerinden, 27'si iş yeri ve kurumlardan, 8'i otodan ve 9'u da açıktan olmak üzere toplam 57 olayda yakalanan 35 şahısın 12'si tutuklanırken, 10 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA