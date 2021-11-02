Kayseri'de hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ev eşyası ve kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikametten eşya ve depodan kablo çalındığı yönündeki ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.K. ile Ş.K'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan incelemede, 4 bin lira değerinde ev eşyası ve Türk Telekom Müdürlüğüne ait olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

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