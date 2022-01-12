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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sanayi bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarındaki çalıntı malzemelerin bulunmasına yönelik operasyon başlattı

Melikgazi ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.M.E. (57) yakalandı.

Operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen 700 bin lira değerindeki çok sayıda malzeme ele geçirildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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