Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık olayının firari şüphelisi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faili meçhul evden, haber leşme enerji ve nakil kablosu, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarının firari şüphelisi M.Ü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu hırsızlık olaylarıyla ilgili daha önce yakalanan M.L. ve İ.D. tutuklanmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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