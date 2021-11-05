Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden televizyon, bilgisayar ve telefon gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, D.B. (32) yakalandı.
Zanlının ikametinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edilecek.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet