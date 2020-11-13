Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
13.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:57
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Talas ilçesi Mengücek Mahallesi'nde bir ikametten eşya ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan F.E. jandarmadaki işleminin ardından polise teslim edildi.
F.E'nin emniyetteki işlemi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil