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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Rahman Sokağı'nda park halindeki hafif ticari aracın çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Görüntüden kimliği tespit edilen zanlı M.G, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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