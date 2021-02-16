Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

16.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:41
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

KAYSERİ'de 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, son 2 ayda Melikgazi ve Talas ilçelerinde gerçekleşen 8 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izleri üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin İ.D. ve kardeşi E.D. olduğunu belirledi. İki şüpheli, hırsızlıkta kullandıkları otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D. tutuklanırken, kardeşi E.D. (15) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri'de hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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