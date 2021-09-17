Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 5 kişiden 2'si tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 6 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan M.D, H.D, A.Ç, G.Ç. ve M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.D. ve A.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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