Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı Kayseri'de jandarma ekiplerince iki farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince iki farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İncesu İlçesi Hamurcu Mahallesi'nde D.E'ye ait motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi E.A ve A.A takibe alınarak Örencik Mahallesi'nde çalınan motosikletle beraber yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edildi, iki şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir başka olayda ise İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Spor Lisesi'nin çevresinde durumundan şüphelenilen M.Ş'yi okulun içine girerken yakaladı.

M.Ş'nin yanında 11 kilogram bakır tel, 16 sigorta ve 1 elektrik panosu ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan M.Ş de serbest bırakıldı.

Kaynak: AA