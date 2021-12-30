Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 125 polisle 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

KAYSERİ'de 125 polisle 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son dönemde girdikleri evlerden toplam 370 bin TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin TL değerinde küçükbaş hayvan, 2 bin 500 TL değerinde akü, 2 bin 700 TL değerinde sac malzemesi ve bin 500 TL değerinde bisiklet çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 125 polisle 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Y.Ş. (17), S.F. (19), P.S. (19), G.E. (34), Y.Ç. (15), L.K. (29), S.T. (20), M.Ç. (19), Z.G. (21), H.G. (14), F.B. (15), R.G. (17), R.T. (24), Y.K. (25), U.T. (35), E.P. (63), İ.B. (36), E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. yakalandı. Şüphelilerden E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç.'nin başka suçlardan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.


Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 22 kişi yakalandı

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