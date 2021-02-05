Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

05.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:30
Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri'de 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, Kocasinan ilçesi Kuşcağız, Mollahacı ve Obruk mahallelerinde 4 ikametten hırsızlık gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen Ö.K. ve U.D. gözaltına alındı

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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