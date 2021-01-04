Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

04.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:24
Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri'de 15 hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de 15 hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28-29 aralıkta yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesinde 7 farklı işyerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden Ü.K'nın Şanlıurfa'da arandığı ve 5 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan son iki ayda meydana gelen 8 ayrı ikametten hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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