Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ev ve iş yerinden 274 bin 500 lira değerinde gıda, ziynet, silah ve para hırsızlığı yapan S.Y, S.Y, S.F, L.K, F.G, B.Y. ile Ü.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.Y, S.Y, S.F, L.K. ve F.G. tutuklandı.

B.Y. ve Ü.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık suçundan yakalanan 5 kişi tutuklandı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Haberler

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