Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan 3'ü hükümlü 6 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan 3'ü hükümlü 6 kişi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan 3'ü hükümlü 6 kişi yakalandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen operasyonda "ikametten hırsızlık" suçundan aranan 3'ü hükümlü 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda "ikametten hırsızlık" suçundan aranan 3'ü hükümlü 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul evlerden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar L.K. (29), S.T. (20) ve S.F. (19), nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haklarında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. (24), F.B. (15) ve H.G. (14) ise cezaevine teslim edildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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