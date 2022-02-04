Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

İkamette çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, oto teybi ve ütü gibi bir çok malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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