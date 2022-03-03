Kayseri'de hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu Mahallesi'ndeki bir evden kaynak makinesi, televizyon, av tüfeği, dürbün, ısıtıcı ve projektör çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda R.Ç. ve F.Ö'nün kiralık araçla hırsızlık yaptıklarını tespit eden ekipler, 2 zanlının adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda F.Ö. yakalandı, R.Ç. aranıyor.