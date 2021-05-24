Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, jandarma, İncesu ilçesinde iki ikamette hırsızlık yapan, ayrıca haberleşme ve enerji nakil kablosu ile iş makinesi ve tarım aracı çaldıkları iddiasıyla A.A, V.K, E.A, İ.A, M.Ç. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanmasıyla faili meçhul 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün