Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen zanlı ile aranan 2 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen zanlı ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi A.Y. (43) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca operasyonda "kasten yaralama" suçundan aranan F.A.A. (25) ile 30 farklı dosyadan, 30 farklı suçtan 22 ilde arandığı tespit edilen E.B. (24) yakalandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title