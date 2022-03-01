Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen zanlı ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi A.Y. (43) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca operasyonda "kasten yaralama" suçundan aranan F.A.A. (25) ile 30 farklı dosyadan, 30 farklı suçtan 22 ilde arandığı tespit edilen E.B. (24) yakalandı.