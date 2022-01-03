Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 12 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 12 kişi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 12 kişi yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri demir, akü, bisiklet, cep telefonu gibi eşyaların çalındığı 17 olayla ilgili çalışma başlattı.

Operasyonda A.G, M.A, K.D, H.K, K.U, A.Y, Ö.K, V.D, U.B, T.C, A.M. ile O.P. gözaltına alındı.

Zanlılardan A.G, M.A. ve H.K. tutuklandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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