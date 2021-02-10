Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 5 zanlı yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 5 zanlı yakalandı

10.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:34
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de çeşitli ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de çeşitli ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi, Develi ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde farklı tarihlerde evden, inşaattan, iş yerinden, bağ ve bahçelerden hırsızlık yapan M.Ç,A.K, İ.Ö, Ü.B ve M.Ö yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye gönderildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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