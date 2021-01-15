Kayseri'de hırsızlık için eve giren iki zanlı suçüstü yakalandı
15.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:06
Kayseri'de hırsızlık için eve giren iki şüpheli suçüstü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık için eve giren iki şüpheli suçüstü yakalandı.
Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki müstakil eve şüpheli kişilerin girdiğini görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, E.Ö. ile F.G'yi evde hırsızlık yaparken yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil