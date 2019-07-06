Kayseri'de hırsızlığa teşebbüs

İncesu ilçesindeki bir fabrikaya hırsızlık yapmak için giren şüpheli otobüs durağında yakalandı.

Boğazköprü Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Süksün Cumhuriyet Mahallesi Hamampınarı mevkisinde, kullanılmayan bir fabrikaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Kazım Ö. ve Mahmut A, fabrika sahibi tarafından fark edildi.

Şüphelilerin olay yerinden kaçması üzerine jandarma, Kazım Ö'yü fabrika yakınındaki otobüs durağında yakaladı. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Fabrikada yapılan kontrolde, şüphelilerin 4 milimetre çapında 200 metre uzunluğunda bakır kabloyu kesip çalmak için hazırladıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA