Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haberler
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Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelalesi yolu, düşen kaya parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelalesi yolu, düşen kaya parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden yolda heyelan meydana geldi.

Değirmenocağı mevkisindeki yol, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Büyükşehir ve Yahyalı belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Haber

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