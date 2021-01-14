Kayseri'de, HES sorgulaması ile 1516 kişiye toplu ulaşım izni verilmedi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile bugüne kadar riskli olduğu belirlenen bin 516 kişinin toplu ulaşım kullanmasına izin verilmediğini açıkladı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile bugüne kadar riskli olduğu belirlenen bin 516 kişinin toplu ulaşım kullanmasına izin verilmediğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' başlıklı genelge uyarınca, Kayseri'de 1 Aralık itibarıyla yolcular toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yapıyor. Bu kapsamda kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 435 bin kart sahibi HES kodu eşleştirmesi yaparken, Ulaşım A.Ş. tarafından HES kodu eşleştirmesi yapılmış olan kart sahiplerinden 1516 kişinin riskli grupta olduğu tespit edildi. Kara liste uygulaması ile riskli 1516 kişinin toplu taşıma kullanımı engellenirken, bu kişiler Sağlık Bakanlığı'na rapor edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pandemi ile mücadele kapsamında toplu ulaşımda uygulamaya konulan HES kodunun öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Kayserili hemşerilerime sağlıklı günler diliyorum. Pandemi sürecinde Kayseri'miz iyi bir noktada ama arzu ettiğimiz düzeye henüz gelmiş sayılmaz. İnşallah bu alanda fedakarlığımızı, gayretimizi sürdürmek suretiyle hemşerilerimizden çalışmalarımıza destek vermelerini beklediğimizi paylaşmak istiyorum. Bunun basit kuralı olduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı