Kayseri'de her gün 2 gazete çıkacak Basın İlan Kurumu'nun aldığı karar sonrasında Kayseri'de yayın yapan 14 gazetenin mutabakat sağlamasıyla her gün 2 gazete yayınlanacak.

Basın İlan Kurumu'nun aldığı karar sonrasında Kayseri'de yayın yapan 14 gazetenin mutabakat sağlamasıyla her gün 2 gazete yayınlanacak.

Koronavirüs nedeniyle Basın İlan Kurumu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında alınan kararların ardından kentte resmi ilan alan 14 gazetenin yetkilisi, Basın İlan Kurumu Kayseri Şubesi'nde her gün 2 gazetenin yayınlanması konusunda mutabakat sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya; "Türkiye ve dünya koronavirüs dolayısıyla sıkıntıda. Bu çerçevede Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu dün bir dizi kararlar aldı. Bu kararlar çerçevesinde resmi ilan alan gazeteler bütün illerde kendi aralarında en az 2 tane yayınlanmak üzere bir işbirliği sağlayabilirlerse günde iki tane gazete çıkabilecek. Biz de bu çerçevede Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya'nın riyasetinde Kayseri'de yayın yapan 14 tane gazetenin sahipleri ve yöneticileri olarak burada toplandık. Yarından itibaren Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu veya Genel Kurulu yeni bir düzenleme yapıncaya kadar günde 2 tane gazetemiz yayınını sürdürecek. Bir hafta arayla dönüşümlü olarak gazetelerimiz devam edecek. Bu gazetelerimizin tamamı Basın İlan Kurumunun kontrolünde tüm gazetelerin internet siteleri var. Kayseri haber alma açısından o gün çıkan 2 gazete dışındaki gazetelerimiz de internet sitelerinden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecekler. Hangi gazetenin ne zaman basılacağını tutanak altına aldık. Katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Emrullah Kaya ise basının yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek; "Basın İlan Kurumu olarak 1961 yılından beri gazetecilerimizin, basınımızın yanındayız. Dün de yönetim kurulumuz bir toplantı yaptı. Bu yaşadığımız münferit durum inşallah bir çözüme kavuşuncaya kadar gazetelerimizin de mağdur olmaması anlamında bazı kararlar aldılar. Bu kararlarr inşallah hayırlı olur. Biz bundan önceki çalışmalarımızı nasıl yürüttüysek, bundan sonraki çalışmalarımızı da aynı şekilde yürüteceğiz. Gazeteler ve basınımızın yanındayız" şeklinde konuştu. Buna göre Kayseri'de;

25 Mart'ta Ülker, Yeni Haber, 26 Mart'ta E Haber Kayseri, Haber 38, 27 Mart'ta Kayseri Meydan, Gündem, 28 Mart'ta Büyük Kayseri, Star Haber, 30 Mart'ta Anadolu Haber, Kayseri Haber, 31 Mart'ta Kent Haber, Deniz Postası, 1 Nisan'da Kayseri Olay, Hakimiyet Gazeteleri yayınlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA