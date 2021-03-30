Kayseri'de hedef olimpiyatlar
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Kayseri'de hedef olimpiyatlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri'de hedef olimpiyatlar

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcuları antrenman dışında sosyal, kültürel ve psikolojik olarak da olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcuları antrenman dışında sosyal, kültürel ve psikolojik olarak da olimpiyatlara hazırlanıyor.

TOHM sporcuları, fizyoterapistler tarafından aylık olarak yapılan Eğitim Seminerlerinin yanı sıra İl Müdürlüğü Psikologlar İrem Cıngıllıoğlu ve Şeyda Oruç tarafından aylık düzenlenen eğitimlerle kendilerini olimpiyatlara hazırlıyor.Son olarak geçtiğimiz günlerde yapılan eğitim seminerinde psikologlar İrem Cıngıllıoğlu ve Şeyda Oruç "Hedef Belirleme" eğitimi verdi. Eğitimin ardından 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında rekor kıran dört altın madalya kazanan bir sporcunun başarı hikayesini anlatan "Rüzgarın Oğlu" filmini izleyerek, hazırlandıkları Olimpiyatların ülkemiz için ne denli önemli ve kıymetli olduğu çıkarımına vardılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımızı Olimpiyatlara hazırlarken sadece sporda değil sosyal, kültürel ve psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bunun için sporcularımıza antrenman sonrasında belirli etkinlikler yapıyoruz. Psikologlarımızca aylık olarak yapılan bu çalışma sporcularımızı motive etme açısından çok önemli, inşallah bu gayretli çalışmalar sonunda sporcularımızı Olimpiyatlarda madalya kürsüsünde göreceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de hedef olimpiyatlar
Kayseri'de hedef olimpiyatlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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