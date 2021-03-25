Kayseri'de hayvanseverlere "yerel hayvan koruma görevlisi" sertifikası verildi

Kayseri'de "yerel hayvan koruma görevlisi" eğitimine katılan hayvanseverler sertifikalarını aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Park Şube Müdürlüğü personeli tarafından eğitimleri online tamamlanan 35 kişinin "yerel hayvan koruma görevli" sertifikası, şube müdürü Harun Dindar tarafından verildi.

Sertifikalarını alan katılımcılar töreninin ardından Kayseri Büyük Şehir Belediyesine ait Molu Geçici Köpek Bakımevi'ni ziyaret etti, Veteriner İşletme Şube Müdürü Levent Taflıoğlu'ndan bakımevi, buradaki köpeklerin beslenmesi, tedavisi, kısırlaştırılması gibi uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil