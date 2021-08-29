Kayseri'de hayvan otlatırken kaybolan genç kız jandarma tarafından bulundu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvan otlattığı sırada kaybolan 17 yaşındaki kız jandarma tarafından bulundu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvan otlattığı sırada kaybolan 17 yaşındaki kız jandarma tarafından bulundu.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Derebağ Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden B.N.O'dan 6-7 saat haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.
Ekiplerin gece boyu sürdürdükleri çalışma sonucu B.N.O, sabah saatlerinde Kaşka mevkisinde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya