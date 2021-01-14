Kayseri'de havya makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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Kayseri'de havya makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

14.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:40
Kayseri'de havya makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada havya makinesine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu.

Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada havya makinesine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, havya makinesine gizlenmiş 260 gram sentetik uyuşturucu ile 99 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Polis, sürücü F.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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