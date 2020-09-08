Kayseri'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Kayseri'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Kayseri'de ailesiyle gittiği piknikte havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Kayseri'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
08.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:20

Kayseri'de ailesiyle gittiği piknikte havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Erkilet Kayapınar Mahallesi'ndeki mesire alanına pikniğe gelen 4 yaşındaki Berat T. havuza düştü.

Çocuğun havuzda hareketsiz olduğunu fark eden aile, Berat T'yi sudan çıkarıp, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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