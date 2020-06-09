Kayseri'de havanın yağışlı olması bekleniyor Kayseri'de akşam saatlerinde kısa süreli sağanak beklendiği bildirildi.

Kayseri'de akşam saatlerinde kısa süreli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kayseri ve çevresinde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.

Yer yer görülecek kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA