Kayseri'de havanın yağışlı olması bekleniyor
Kayseri'de akşam saatlerinde kısa süreli sağanak beklendiği bildirildi.
09.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:30
Kayseri'de akşam saatlerinde kısa süreli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kayseri ve çevresinde havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.
Yer yer görülecek kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA