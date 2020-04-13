Kayseri'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor Kayseri ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Kayseri ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek basınç merkezinin etkisi altında olan bölgede, hava az bulutlu ve açık, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarın hava parçalı bulutlu, çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek sıcaklık ise 20 derece bekleniyor.

Perşembe günü çok bulutlu, öğleden sonra hafif, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak, cuma günü de parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Cumartesi ise çok bulutlu, aralıklı sağanak beklenirken, en düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek sıcaklık 21 derece tahmin ediliyor.

Kaynak: AA