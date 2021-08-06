Kayseri'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Kayseri Valiliğince kentte hava fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Kayseri Valiliğince kentte hava fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin