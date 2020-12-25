İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak
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İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak

25.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:03
İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını duyurdu.

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını duyurdu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarının hafta boyunca devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bölge genelinde önemli bir yağış durumu beklenmemekte olup, sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus ve benzeri) görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde değerlendirme periyodunca rüzgarın güneyli yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu hava sıcaklığının Kayseri'de 12, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 10, Sivas'ta 7 ve Yozgat'ta 10 derece olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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