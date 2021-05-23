Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı.

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 24 kişi, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin girişindeki tavanda kaynak yapım sırasında sıçrayan alevler izolasyon malzemeleri üzerine düştü. Kısa sürede izolasyonun olduğu bölgede yangın çıktı. Dumanların hastane içine dolmasıyla tedavi gören 11 hasta ve 13 hastane personeli dumandan etkilendi. 24 kişi, ambulanslarla ERÜ Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı tavanı kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen hasta ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ OLAY YERİNDEOlayı duyan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın hastaneye geldi. Yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Günaydın, "Bugün saat 11.00'de onkoloji servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz yangından etkilendi. Yangına çok kısa sürede müdahale edildi. Ancak duman nedeniyle etkilenen hem hastalarımız hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor. Bütün hastalarımıza geçmiş diyorum" diye konuştu.

- Kayseri
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Adem Büyük Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de hastanede yangın; 24 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:32:16. #1.14#

title