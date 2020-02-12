Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

12.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:40

Kayseri'de, yolda birlikte yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşini tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Beşir Deyerli ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Deyerli savunmasında, eşi Göksel Deyerli ile 13 yıllık örnek bir evlilikleri olduğunu söyledi.

Geçen yıl mayıs ayına kadar hiçbir sorunları olmadığını ancak eşinin bu tarihten itibaren kendisinden şikayet ederek evden ayrılmaya başladığını öne sürdü.

Boşanma davası açan eşinin Kayseri'de olduğunu öğrendikten sonra barışmak için kente geldiğini anlatan Deyerli, "Maktul Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri ile konuştuklarını biliyordum. Kendisini olay gününe kadar görmedim. Eşimle barışmak için Kayseri'ye geldim. Gündüzleri eşimi arıyor, akşamları da Kayseri Şehir Hastanesinde kalıyordum. 3-4 gün aradım, bulamadım." diye konuştu.

Döneceği gün sokakta ikisini el ele gördüğünü kaydeden Deyerli, şunları söyledi:

"Eşimin hamile olduğundan haberim yoktu. O halde görünce gözüm döndü. Bulunduğum araçla yanlarına gittim. Araçtan inerek, eşimle konuşmak istedim. Bana hakaret ederek, 'Defol git, seninle geçirdiğim hayatım çöp tenekesiydi.' dedi. İkisi birlikte el kol hareketleri yapınca korktum. Hasımlarım olduğu için 2 yıl önce tabanca almıştım. Arabamda taşıyordum. Daha önce ağabeyim ve amcam öldürülmüştü. Eşim ile yanındaki kişinin bana bir şey yapacaklarından korktuğum için, araçtan tabancayı alarak rastgele ateş etmeye başladım. Kendimi kaybettiğim için kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Yeni bir hayat için yola çıkmıştım. Öldürme amacıyla Kayseri'ye gelmemiştim. Tek amacım çocuklarımı annelerine kavuşturmaktı. Olayın ardından karakola giderek teslim oldum."

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

15 Temmuz 2019'da, otomobiliyle seyir halindeyken merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli'yi, Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri ile yürürken görünce otomobilden inen Beşir Deyerli, tabanca ile eşi ve yanındaki kişiye ateş etmişti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Göksel Deyerli ve Mohammed Fakiri'yi hastaneye kaldırmış, Fakiri müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA