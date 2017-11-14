Kayseri'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
Kayseri'de halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kayseri'de halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Yasin Benli'nin kullandığı 38 GV 425 plakalı halk otobüsü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 12. Cadde ile 9. Cadde'nin kesiştiği kavşakta Bayram Taş idaresindeki 55 K 4261 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan Benli ile otobüsteki 9 yolcu, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.